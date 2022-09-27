«Я вас узнала именно таким»: Юлия Проскурякова поделилась воспоминаниями о покойном Борисе Моисееве

Молодая супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова отреагировала на смерть Бориса Моисеева.

В телеграм-канале Юлия Проскурякова рассказала, каким светлым и добрым человеком был покойный певец и музыкант.

«Боря Моисеев…. Я вас узнала именно таким. Добрым, открытым, веселым, очень юморным, хулиганистым, но таким преданным своим друзьям и близким… Как вы любили сцену и своих зрителей… Вы были очень талантливым человеком… Покойтесь с миром», — написала Юлия Проскурякова.

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Напомним, 68-летний артист Борис Моисеев умер во вторник, 27 сентября, в своей квартире в Москве. Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт. По некоторым данным, помощь в организации похорон Бориса Моисеева может оказать Алла Пугачева, которая была дружна с покойным.