«Я вас разочарую»: Асмус высказалась о произошедшем

Накануне стало известно, что на Кристину Асмус завели административное дело за распространение фейков. Актрисе грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Такая информация в картотеке Тверского райсуда Москвы.

Накануне Асмус вновь появилась в соцсетях, опубликовав фото с дочерью Настей. На кадре она предстала в костюме цвета фуксии и с необычной прической.