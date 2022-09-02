«Я вас разочарую»: Асмус высказалась о произошедшем

Накануне стало известно, что на Кристину Асмус завели административное дело за распространение фейков. Актрисе грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Такая информация в картотеке Тверского райсуда Москвы.
Накануне Асмус вновь появилась в соцсетях, опубликовав фото с дочерью Настей. На кадре она предстала в костюме цвета фуксии и с необычной прической.
«Если вы пришли на эту страницу за комментариями… По поводу моего образа, конечно, то я вас разочарую. Расскажу все позже. А пока — поздравляю школьников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года», — написала Асмус.
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Напомним, ранее стало известно, что разбирательство по статье административного кодекса пройдет 6 сентября.
Кристина Асмус с дочкой Настей. Фото: соцсети