«Я вас разочарую»: Асмус высказалась о произошедшем

Актриса отправила дочь в школу.
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Накануне стало известно, что на Кристину Асмус завели административное дело за распространение фейков. Актрисе грозит штраф в размере 50 тысяч рублей. Такая информация в картотеке Тверского райсуда Москвы.  

Накануне Асмус вновь появилась в соцсетях, опубликовав фото с дочерью Настей. На кадре она предстала в костюме цвета фуксии и с необычной прической.

«Если вы пришли на эту страницу за комментариями… По поводу моего образа, конечно, то я вас разочарую. Расскажу все позже. А пока — поздравляю школьников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года», — написала Асмус.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что разбирательство по статье административного кодекса пройдет 6 сентября.

Кристина Асмус с дочкой Настей. Фото: соцсети

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