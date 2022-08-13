«Я вам открываю тайну»: Разин уличил в обмане директора Шатунова

Андрей Разин уличил в обмане директора Юрия Шатунова Аркадия Кузнецова. Продюсер заверил, что наставник не является крестным отцом покойного артиста, не смотря на то, что сам он утверждает обратное.
Разин признался, что Шатунова крестили тогда, когда он был подростком. Его крестной мамой стала директор детского дома Валентина Тазекенова, а крестным отцом — ее супруг.
«Я вам открываю тайну: возле детского дома в Оренбурге есть храм, и директор заведения Валентина Тазекенова очень дружила с настоятелем и матушкой. Тогда Валентине Николаевне и пришла мысль крестить Юру», — рассказал продюсер.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.