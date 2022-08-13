«Я вам открываю тайну»: Разин уличил в обмане директора Шатунова

Андрей Разин уличил в обмане директора Юрия Шатунова Аркадия Кузнецова. Продюсер заверил, что наставник не является крестным отцом покойного артиста, не смотря на то, что сам он утверждает обратное.

Разин признался, что Шатунова крестили тогда, когда он был подростком. Его крестной мамой стала директор детского дома Валентина Тазекенова, а крестным отцом — ее супруг.