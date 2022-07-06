«Я в очень некрасивой форме обидел супругу»: Григорий Лепс впервые озвучил причину развода с женой

Известный музыкант Григорий Лепс впервые за несколько месяцев, прошедшие с того момента, как он оформил развод с женой Анной Шаплыковой, сумел откровенно рассказать об этом событии.
Популярный вокалист честно признался, что в крахе семьи виноват только он. Анну Шаплыкову он назвал женщиной, которая служила ему, а он поступил с ней некрасиво.
«Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе, виноват только один человек. И это я. Других виновных в этом нет», — посыпал голову пеплом Григорий Лепс.
Григорий Лепс добавил, что сожалеет о случившемся, но уже ничего переделать невозможно.
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Напомним, новость о разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой стала шоком для всех поклонников пары. Эта семья считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Брак Лепса и Шаплыковой просуществовал более двадцати лет, в нем родилось трое детей.
По материалам «Антенна-Телесемь».
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