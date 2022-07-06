«Я в очень некрасивой форме обидел супругу»: Григорий Лепс впервые озвучил причину развода с женой

Известный музыкант Григорий Лепс впервые за несколько месяцев, прошедшие с того момента, как он оформил развод с женой Анной Шаплыковой, сумел откровенно рассказать об этом событии.

Популярный вокалист честно признался, что в крахе семьи виноват только он. Анну Шаплыкову он назвал женщиной, которая служила ему, а он поступил с ней некрасиво.