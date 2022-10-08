«Я в малине»: осудивший события на Украине Алексей Ягудин опроверг свой уход с «Ледникового периода»

Алексей Ягудин опроверг свой уход с Первого канала, сообщив подписчикам в соцсети, что он снова в строю – по-прежнему будет вести проект «Ледниковый период», как и в предыдущие сезоны.

«Я в малине… Или, мы начали… До встречи 15 октября», - сообщил фигурист.

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Ягудин поделился фотографией, на которой позирует с красавицами-фигуристками Алиной Загитовой и Анной Щербаковой.

Ранее появилась информация, что спортсмен покинул ряды ведущих из-за своей позиции - в феврале он осудил начавшуюся кампанию по защите Донбасса, опубликовав 24 числа, как и многие, черный квадрат со словами «остановите этот пи…». Правда, сейчас об этом ничего не напоминает – Ягудин этот пост в своем аккаунте удалил.