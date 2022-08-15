«Я в брачные истории не верю»: Свиридова объяснила, почему не выходит замуж за Варданяна

Певица Алена Свиридова объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за своего возлюбленного Давида Варданяна.

По ее словам, порой в браке люди мучают друг друга. Распадается больше половины союзов. Как заметила исполнительница, ей бы не хотелось участвовать в игре с таким сомнительным результатом, сообщает МК.ru.

«Очевидно, что брак не дает той уверенности, которую он должен давать. Со своим мужчиной я довольно долгое время нахожусь в гражданском браке. Мы ничего не регистрировали. Я в брачные истории не верю, не вызывают они у меня энтузиазма», — заявила Алена Свиридова.

Напомним, что Алена Свиридова впервые увидела Давида Варданяна в 2012 году. Он младше звезды на 14 лет.