«Я уже знаю, кто там живет»: Ольга Орлова раскроет пол будущего ребенка

Певица и телеведущая Ольга Орлова, которая этой зимой должа стать матерью, сообщила своим подписчикам, что не собирается устраивать модную в последнее время гендер-пати - вечеринку, где будущим маме и папе объявляют пол их малыша.

Ольга призналась, что она очень нетерпелива в таких вопросах и выяснила пол ребенка сразу, как только это стало возможным.

«Нет, гендер-пати не будет. Потому что я знаю, кто там живет. Я не представляю, как многие родители до последнего не узнают, кто у них будет! Я всегда хочу все знать. И совсем скоро я обязательно поделюсь этим с вами», — пообещала она.

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