«Я уже знаю, кто там живет»: Ольга Орлова раскроет пол будущего ребенка

Певица и телеведущая Ольга Орлова, которая этой зимой должа стать матерью, сообщила своим подписчикам, что не собирается устраивать модную в последнее время гендер-пати - вечеринку, где будущим маме и папе объявляют пол их малыша.
Ольга призналась, что она очень нетерпелива в таких вопросах и выяснила пол ребенка сразу, как только это стало возможным.
«Нет, гендер-пати не будет. Потому что я знаю, кто там живет. Я не представляю, как многие родители до последнего не узнают, кто у них будет! Я всегда хочу все знать. И совсем скоро я обязательно поделюсь этим с вами», — пообещала она.
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Бывшей солистке группы «Блестящие» и подруге Жанны Фриске уже 44 года. У нее есть 21-летний сын Артем, отцом которого является бизнесмен Александр Карманов. Ее нового избранника зовут Валерий, Ольга не устает повторять, что это лучший мужчина на Земле.
Ольга Орлова уже знает пол будущего ребенка. Фото: соцсети