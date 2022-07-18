«Я уже забыла, что ты опоздал!»: Долину вывел из себя Алехно

Певица Лариса Долина отчитала артиста Руслана Алехно на Международном фестивале в Витебске. Она исполнила с ним дуэтом одну из песен.
При этом Алехно напомнил, что как-то опоздал на совещание будучи членом жюри. Лариса Долина была там председателем.
«Я опоздал, потому что стоял в очереди вам за цветами!», - заметил певец. При этом он показал огромный букет.
«Я уже забыла, что ты опоздал!», - заявила Долина. Однако по ее тону было понятно, что огреб артист тогда изрядно. Лариса Александровна не любит, когда ей приходится кого-то ждать, сообщает МК.ru.
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Напомним, что Лариса Долина стала одной из главных звезд Международного фестиваля в Витебске. Ее пение покорило всех, кто посетил мероприятие.