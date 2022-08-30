«Я уже в Австралии»: Максим Галкин вышел на связь из Сиднея и показал местную зиму

По прилете в Австралию Галкин поспешил прогуляться и показал подписчикам местную природу.

«Залив, красота, причем в Австралии это сейчас — зима. В Сиднее зима, а у нас лето. Очень мягкая классная зима, гуляю по ботаническому саду», — показал свою прогулку по побережью шоумен.

Галкин напомнил, что 2 сентября у него концерт в Сиднее, а также объявил о дополнительном концерте в Мельбурне.