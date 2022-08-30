«Я уже в Австралии»: Максим Галкин вышел на связь из Сиднея и показал местную зиму

Максим Галкин продолжил свой гастрольный чес и теперь уже перебрался на другой континент. О концерте в Мельбурне осенью муж Пугачевой объявил еще в начале лета и вот уже готовится выступить перед местной публикой со своими шутками.
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По прилете в Австралию Галкин поспешил прогуляться и показал подписчикам местную природу.
«Залив, красота, причем в Австралии это сейчас — зима. В Сиднее зима, а у нас лето. Очень мягкая классная зима, гуляю по ботаническому саду», — показал свою прогулку по побережью шоумен.
Галкин напомнил, что 2 сентября у него концерт в Сиднее, а также объявил о дополнительном концерте в Мельбурне.