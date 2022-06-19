«Я уверена в своей правоте»: оскорбившая россиян Лазарева ответила хейтерам

Эмигрировавшая в Испанию Татьяна Лазарева продолжает активно выступать против кампании по защите Донбасса, которую Россия проводит с конца февраля. Юмористка в порыве азарта успела даже оскорбить соотечественников, назвав телезрителей «тупыми, пьяницами и наркоманами», которым, по ее мнению, ничего, кроме «развлекухи по телеку и жрачки» не надо.

После этого Лазарева продолжает удивляться, что ее хейтят земляки. В своем микроблоге в запрещенной у российской публики соцсети телеведущая решила ответить на травлю и негодования, которые ей прилетают практически ежедневно.

Лазарева пожаловалась, что припечатывают ее довольно агрессивно. Но сама она не собирается никак бороться с этим – банить или удалять негативные комментарии.