«Я уверен!»: Пельш заявил, что Масляков еще вернется в КВН

Телеведущий заверил, что делать выводы о недееспособности бессменного рулевого Клуба веселых и находчивых слишком рано.

По словам Валдиса Пельша, так или иначе Александр Масляков присутствует на играх. Когда он вел 1/8, Александр Васильевич был председателем жюри, а игру, в которой Валдис был членом жюри, проводил уже Масляков.

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На вопрос журналиста КП о том, вернется Масляков в КВН или нет, Пельш ответил так: «Я уверен! Александр Васильевич — сильный человек и очень любит свою игру. При первой же возможности придет и скажет: «Ну-ка, шантрапа, брысь с моего места!» И займет то, что принадлежит ему по праву».

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