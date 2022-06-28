«Я уверен, что ты мне изменила»: муж Алены Рапунцель из «Дома-2» публично обратился к ней перед разводом

Бывшие участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Семин оказались на грани развода. Пара погрязла в неразрешимых противоречиях.

Илья Семин уехал из Москвы в родной город и оттуда публично, через соцсети, пытается достучаться до жены.

По его словам, Алена Рапунцель не дает ему видеться с трехмесячным сыном Святославом. Если раньше он регулярно наблюдал за малышом по видеосвязи, то теперь Алена такой возможности его лишила.

Илья Семин публично обратился к Алене Рапунцель, правда, тут же обвинив ее в измене.