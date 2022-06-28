«Я уверен, что ты мне изменила»: муж Алены Рапунцель из «Дома-2» публично обратился к ней перед разводом

Бывшие участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Семин оказались на грани развода. Пара погрязла в неразрешимых противоречиях.
Илья Семин уехал из Москвы в родной город и оттуда публично, через соцсети, пытается достучаться до жены.
По его словам, Алена Рапунцель не дает ему видеться с трехмесячным сыном Святославом. Если раньше он регулярно наблюдал за малышом по видеосвязи, то теперь Алена такой возможности его лишила.
Илья Семин публично обратился к Алене Рапунцель, правда, тут же обвинив ее в измене.
«Знаешь, я уверен, что ты мне изменила. Ты уверена, что я. Мы сейчас злые друг на друга. Но я тебя имею право просить об одном — всего лишь пять минут в день дай мне видеть моего маленького ангела. Ты считаешь себя мудрой женщиной, так и будь такой», — написал в микроблоге Илья Семин.
Между тем, Алена Рапунцель твердо намерена развестись с Ильей Семиным. Она уже консультировалась с юристами. Кроме того, Алена подаст иск в суд и потребует алименты на сына от Ильи.
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