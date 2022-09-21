«Я услышала автоматную очередь»: Кудрявцева сделала заявление после объявления мобилизации

Дескать, она помнит похороны Брежнева, видела развал СССР, путч, штурмы Останкино, правление Горбачева и Ельцина, «Норд-Ост», врыв башен в США, чеченскую войну, взрывы на Каширке.

«Я жила на Бабушкинской, был комендантский час, и ночью нельзя было выходить из дома, а я была молодая и поперлась бегом к подруге и услышала автоматную очередь вслед… <…> Меня увозили за МКАД в лесополосу вместе с машиной и выкидывали из нее…» — удивила фактами из биографии Кудрявцева.

Ведущая сказала, что всегда была эмпатом и переживала обычно больше, чем другие люди. «Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить», — заверила Лера Кудрявцева в своем телеграме.