«Я уеду»: Энрике Иглесиас высказался о расставании с Анной Курниковой

Бразильский певец Энрике Иглесиас уже 20 лет живет с популярной российской теннисисткой Анной Курниковой. У пары подрастают близнецы - сын Николас и дочь Люси, а в начале 2020 года на свет появилась дочь Маша.

«В сентябре нас ждет расставание, - заявил Энрике журналистам. - Я уеду в Лас-Вегас, Анна останется дома в Майами. Шоу пройдет меньше, чем через месяц! 16 и 17 сентября».

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Анна и Энрике совершенно не афишируют личную жизнь. По слухам, Анна давно сменила фамилию на Курникова-Иглесиас.