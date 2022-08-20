«Я тут же вздрагиваю»: Александр Маленков раскрыл главный страх Жанны Фриске

Журналист много общался с певицей.
Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

За свою двадцатилетнюю карьеру главного редактора MAXIM Александр Маленков успел пообщаться со многими звездами. В числе прочих журналист был знаком с Жанной Фриске, которая несколько раз снималась для издания.

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В одном из интервью певица призналась редактору, чего боится. Оказалось, экс-солистку «Блестящих» пугала совместная жизнь с мужчиной.

«Она как-то рассказала, что живет одна и вообще немножко боится, ей сложно. Она сказала: «Я как представлю, что у меня в коридоре стоят мужские ботинки, я тут же вздрагиваю и мне страшно», — вспомнил Маленков в беседе с msk1.ru.

Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 года после двух лет борьбы с глиобластомой. Певице было всего 40 лет. 

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