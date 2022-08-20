«Я тут же вздрагиваю»: Александр Маленков раскрыл главный страх Жанны Фриске

За свою двадцатилетнюю карьеру главного редактора MAXIM Александр Маленков успел пообщаться со многими звездами. В числе прочих журналист был знаком с Жанной Фриске, которая несколько раз снималась для издания.

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В одном из интервью певица призналась редактору, чего боится. Оказалось, экс-солистку «Блестящих» пугала совместная жизнь с мужчиной.