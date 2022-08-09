«Я туда не стремлюсь»: Макаревич объяснил, почему его нет на российском телевидении

По словам музыканта, ему просто не хочется пачкаться.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич в беседе с Николаем Левшицем на грузинском радио заявил, что не стремится на российское телевидение.

«Сейчас на телевидении в России вас показывают или нет?» - спросил ведущий.

«Конечно, нет. Я туда не стремлюсь, потому что то, во что оно сегодня превратилось – пачкаться просто не хочется», - заявил Андрей Макаревич.

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Напомним, что Андрей Макаревич последние месяцы живет с семьей в Израиле. Он уже не раз позволял себе негативные высказывания о России.

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