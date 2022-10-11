«Я трижды отец»: считающийся бездетным Лев Лещенко проговорился

Артист познал радость отцовства.
Лев Лещенко

Лев Лещенко. Фото: Global Look Press

80-летний Лев Лещенко был дважды женат. Первая жена Алла Абдалова не осчастливила его детьми. Со второй супругой Ириной Багудиной певец познакомился в далеком 1978 году и с тех пор не расстается. Но и она не сделала его отцом.

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Однако, как раскрыл сам Лев Валерианович, радость отцовства он все-таки познал. Правда, не с родными детьми, а с крестными. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

«Я не лишен общества детей. У меня много племянников, многие мои студенты уже обзавелись малышами, к тому же я трижды крестный отец», — цитирует издание артиста.

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