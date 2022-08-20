«Я тоже вообще-то хочу жить в России»: Лазарева* объяснила, почему не возвращается на родину

Напомним, что в феврале Татьяна Лазарева* по работе отправилась на Украину. В итоге она застряла в этой стране на несколько недель.

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Чуть позже телеведущая уехала в Испанию к родным и близким. Оттуда она регулярно шлет гневные послания своим соотечественникам.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.