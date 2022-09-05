«Я точно знаю»: Татьяна Лазарева* сообщила, когда вернется в Россию

Татьяна Лазарева* сбежала из страны весной на фоне происходящего. Телеведущая заявила, что не согласна с начавшимися событиями, поселилась в Испании и оттуда успела сделать несколько скандальных заявлений, а также оскорбить россиян.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В соцсетях Лазарева* развернула большую кампанию по привлечению единомышленников. Накануне она устроила вечер вопросов и ответов с фолловерами и призналась, что собирается жить в России. У телеведущей на это поинтересовались, что должно произойти, чтобы она смогла вернуться на родину. Ответ она разместила у себя в микроблоге.

«Я точно знаю, что. С меня должны снять статус иноагента», - написала активистка.

Статус иноагента Татьяне Лазаревой присвоили в июле 2022 года. Недавно она выражала поддержку Андрею Макаревичу*, который в сентябре стал в этом смысле ее коллегой.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента