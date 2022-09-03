«Я такая скотина»: Рыбин вспомнил, как ушел от жены с ребенком

Виктор Рыбин 32 года счастлив в браке с Натальей Сенчуковой. У пары есть сын Василий. Мало кто знает, что до встречи с певицей артист был женат на другой женщине, которая подарила ему дочь Марию.

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Несмотря на то, что Рыбин развелся, когда его наследница была совсем маленькой, они отлично ладят. Тем не менее музыкант не оправдывает свое поведение, считая уход от жены предательством.