«Я такая скотина»: Рыбин вспомнил, как ушел от жены с ребенком

Виктор Рыбин 32 года счастлив в браке с Натальей Сенчуковой. У пары есть сын Василий. Мало кто знает, что до встречи с певицей артист был женат на другой женщине, которая подарила ему дочь Марию.
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Несмотря на то, что Рыбин развелся, когда его наследница была совсем маленькой, они отлично ладят. Тем не менее музыкант не оправдывает свое поведение, считая уход от жены предательством.
«Я такая скотина оказался. Это было сложное объяснение, я готов был провалиться сквозь землю. Это было ужасно. Это было предательство», — поделился Виктор в программе «Сегодня вечером».
Сейчас Мария близко общается не только с отцом, но и с мачехой. Девушка не хочет вести публичный образ жизни и работает майором полиции.