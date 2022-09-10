«Я так замучилась с этой болью»: Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ксения Бородина не на шутку перепугала поклонникам снимком из больницы. Телеведущая призналась, что сдала кровь на гормоны. Звезде пришлось обратиться к врачам из-за постоянных головных болей.
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«Опять сдала кровь. На этот раз проверю все гормоны. Голова опять начала болеть, я так уже замучилась с этой болью. А таблетки пить ненавижу. Только от мигрени таблетки помогают», — рассказала Ксения в соцсети.
Напомним, Бородина активно общается со своей аудиторией в соцсетях. Единственное, о чем молчит ведущая «Дома-2», это личная жизнь. Ксения стала скрывать ее после развода с Курбаном Омаровым.
Поговаривают, что после разрыва с бизнесменом теледива начала встречаться с его лучшим другом Трофимом. Сама она слухи не комментирует.