«Я так замучилась с этой болью»: Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем

Напомним, Бородина активно общается со своей аудиторией в соцсетях. Единственное, о чем молчит ведущая «Дома-2», это личная жизнь. Ксения стала скрывать ее после развода с Курбаном Омаровым.

Поговаривают, что после разрыва с бизнесменом теледива начала встречаться с его лучшим другом Трофимом. Сама она слухи не комментирует.