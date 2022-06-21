«Я так устала»: Сандра Буллок призналась, что не знает, когда вернется в кино

В марте 2022 года голливудская актриса Сандра Буллок заявила, что собирается сделать перерыв в актерской карьере, чтобы посвятить время своим детям.

В новом интервью 57-летняя кинозвезда отметила, что этот «отпуск» может затянуться надолго. Она сама не знает, сколько хочет отдыхать от работы.

«Я не хочу зависеть от чьего-либо расписания, кроме моего собственного. Я так выгорела. Я так устала, и я не способна принимать здоровые, умные решения, и я это знаю, — сказала Сандра. — Это было похоже на то, как если бы вы постоянно открывали холодильник и искали то, чего никогда не было в холодильнике. Я сказала себе: «Перестань искать это здесь, потому что здесь этого нет. У тебя уже есть это — найди его и будь в порядке, без работы, подтверждающей твое существование».

На вопрос журналиста The Hollywood Reporter, сколько продлится ее перерыв, актриса ответила, что она «действительно, не знает».

Напомним, в 2022 году у Буллок две громкие кинопремьеры с Брэдом Питтом — «Затерянный город» и «Быстрее пули» — после которых она и решила взять паузу.

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