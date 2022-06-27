«Я бы так не сделал»: Александр Розенбаум прокомментировал переезд Андрея Макаревича в Израиль

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич уже довольно продолжительное время с женой и маленьким сыном живет в Израиле.

Его супруга и грудной наследник — граждане этой страны. Уехав из России, Андрей Макаревич сделал ряд нелицеприятных для россиян заявлений, которыми задел многих, в том числе, и знаменитостей.

На тему отъезда из России Андрея Макаревича высказался его коллега, известный исполнитель и автор песен Александр Розенбаум. Он заявил, что Макаревич знает, что делает.