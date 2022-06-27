«Я бы так не сделал»: Александр Розенбаум прокомментировал переезд Андрея Макаревича в Израиль

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич уже довольно продолжительное время с женой и маленьким сыном живет в Израиле.
Его супруга и грудной наследник — граждане этой страны. Уехав из России, Андрей Макаревич сделал ряд нелицеприятных для россиян заявлений, которыми задел многих, в том числе, и знаменитостей.
На тему отъезда из России Андрея Макаревича высказался его коллега, известный исполнитель и автор песен Александр Розенбаум. Он заявил, что Макаревич знает, что делает.
«Я его не позволю себе упрекать. Не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но у него есть свои мысли. Может, он правильно сделал, может, скончался бы от переживаний. Я тут на издыхании!» — прокомментировал Александр Розенбаум.
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press
Напомним, ранее Александр Розенбаум высказался в адрес уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой. Певец заявил, что нежно любит Аллу Борисовну, продолжает общаться с ней и ни в коем случае не считает ее предательницей.
По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
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