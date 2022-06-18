«Я – свободный человек»: Покровский рассказал, почему не может отстать от Украины

Музыкант Максим Покровский в программе «Настоящее время»* рассказал, почему не может отстать от Украины, как его настойчиво просят некоторые жители этой страны.
«Моя мамочка из Днепропетровска. Я не очень понимаю, что значит отстать от Украины. Эти люди ранимы. В другой ситуации я бы по-другому отвечал на этот вопрос. Я - свободный человек. Хотя свобода - понятие относительное. Я испытал чувства к Украине».
Как отметил Максим Покровский, он не понимает, что значит отстать от Украины. «У меня есть своя история. От Украины мне надо только одного: чтобы вы были здоровы и счастливы. Мира у вас в доме и чистого неба», - заявил Максим Покровский.
Ранее одна из жительниц Украины заявила: «Почему русским так сложно просто отстать от Украины? Не нужно о нас петь, даже Покровскому. Его песня об Украине не путь героя, а попытка спасти самого себя».
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