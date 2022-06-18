«Я – свободный человек»: Покровский рассказал, почему не может отстать от Украины

Как отметил Максим Покровский, он не понимает, что значит отстать от Украины. «У меня есть своя история. От Украины мне надо только одного: чтобы вы были здоровы и счастливы. Мира у вас в доме и чистого неба», - заявил Максим Покровский.

Ранее одна из жительниц Украины заявила: «Почему русским так сложно просто отстать от Украины? Не нужно о нас петь, даже Покровскому. Его песня об Украине не путь героя, а попытка спасти самого себя».

* Включена в реестр юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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