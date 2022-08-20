«Я страдаю»: Хаматова высказалась на фоне слухов о депортации из Латвии

Почти полгода Чулпан Хаматова живет в Латвии. О переезде актриса позаботилась заблаговременно – несколько лет назад купила дом в пригороде Риги, после чего смогла получить вид на жительство.

Накануне стало известно, что власти этого государства могут аннулировать все документы россиян. На фоне этого актриса поделилась своими мыслями.