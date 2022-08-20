«Я страдаю»: Хаматова высказалась на фоне слухов о депортации из Латвии

Почти полгода Чулпан Хаматова живет в Латвии. О переезде актриса позаботилась заблаговременно – несколько лет назад купила дом в пригороде Риги, после чего смогла получить вид на жительство.
Накануне стало известно, что власти этого государства могут аннулировать все документы россиян. На фоне этого актриса поделилась своими мыслями.
«Но что-то не дает мне быть полностью счастливой, когда я не могу объяснить несправедливое мироустройство. Это не объясняется в моем сознании. Я от этого страдаю, и это создает условия, что я забываю про то, что я счастливый человек», - рассказала Хаматова в YouTube-шоу «Детский недетский вопрос».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Хаматова «оторвалась» на своего коллегу Евгения Миронова.