«Я страдаю»: Аниту Цой огорчил уход западных артистов из отечественного шоу-бизнеса

Недавно компания Sony Music приняла решение покинуть российский рынок. Вместе с ней со стриминговых сервисов пропали треки Бейонсе, Шакиры, Бритни Спирс, Майкла Джексона и прочих зарубежных артистов.

Анита Цой призналась, что ее огорчило исчезновение западной музыки.

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«Я страдаю от того, что захожу на наши ресурсы и там в основном только русскоязычная музыка. Есть такой момент, хочется побольше иностранного», — поделилась певица с «А теперь внимание!».

При этом, по мнению певицы, многим россиянам уход зарубежных артистов пойдет на пользу. Молодые музыканты смогут занять освободившиеся ниши, а меломаны будут слушать больше песен на родном языке.