«Я страдаю»: Аниту Цой огорчил уход западных артистов из отечественного шоу-бизнеса

Недавно компания Sony Music приняла решение покинуть российский рынок. Вместе с ней со стриминговых сервисов пропали треки Бейонсе, Шакиры, Бритни Спирс, Майкла Джексона и прочих зарубежных артистов.
Анита Цой призналась, что ее огорчило исчезновение западной музыки.
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«Я страдаю от того, что захожу на наши ресурсы и там в основном только русскоязычная музыка. Есть такой момент, хочется побольше иностранного», — поделилась певица с «А теперь внимание!».
При этом, по мнению певицы, многим россиянам уход зарубежных артистов пойдет на пользу. Молодые музыканты смогут занять освободившиеся ниши, а меломаны будут слушать больше песен на родном языке.
Что касается фанатов зарубежных звезд, у них есть возможность наслаждаться творчеством кумиров на просторах Интернета.
«Наш слушатель немножко стал забывать родной язык, поэтому пусть слушают больше музыки на русском. И для детей это хорошо, но Интернет есть Интернет. Кто в нем разбирается, свою любимую музыку найдет», — подытожила Цой.