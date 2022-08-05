«Я - стопроцентный артист»: Савичева объяснила, почему не уходит со сцены ради дочери

Как отметила певица, она не будет счастлива.
Юлия Савичева

Юлия Савичева. Фото: Global Look Press

Певица Юлия Савичева в программе «Муз PRO-новости» объяснила, почему не уезжает жить в Португалию.

«Я – стопроцентный артист. Я не могу без сцены. Я буду просто несчастна, если выберу что-то одно. Я, конечно, хотела бы, чтобы мы всей семьей были постоянно в Португалии, и я прилетала работать в Россию».

Напомним, что дочь Юлии Савичевой Аня, которой пять лет, живет с бабушкой и дедушкой в Португалии. Из-за сложностей в пересечении границы исполнительница наследницу видит крайне редко.

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В июне 2021 года Юлия Савичева начала оформление документов для получения вида на жительство в Португалии. Этот процесс затянулся.

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