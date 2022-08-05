«Я - стопроцентный артист»: Савичева объяснила, почему не уходит со сцены ради дочери

Певица Юлия Савичева в программе «Муз PRO-новости» объяснила, почему не уезжает жить в Португалию.
«Я – стопроцентный артист. Я не могу без сцены. Я буду просто несчастна, если выберу что-то одно. Я, конечно, хотела бы, чтобы мы всей семьей были постоянно в Португалии, и я прилетала работать в Россию».
Напомним, что дочь Юлии Савичевой Аня, которой пять лет, живет с бабушкой и дедушкой в Португалии. Из-за сложностей в пересечении границы исполнительница наследницу видит крайне редко.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
В июне 2021 года Юлия Савичева начала оформление документов для получения вида на жительство в Португалии. Этот процесс затянулся.