«Я соскучилась!»: Нюша объявила о возвращении на сцену

На днях певица Нюша рассекретила имя своего второго ребенка. Семь месяцев назад артистка родила сына, которому, как и старшей дочке, дала необычное имя. Мальчика зовут Саффрон.
Накануне исполнительница хита «Вою на луну» заявила, что готова вернуться на сцену.
«Мои дорогие, как же я соскучилась по концертам. Уверена, вы тоже. Как здорово снова ощутить эти эмоции. Очень люблю момент подготовки! Наслаждаюсь рабочим моментом, вдохновляюсь. Осталось совсем немного и мы с вами увидимся», — написала Нюша в своей соцсети.
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Напомним, в последнее время Нюша с семьей живет в Дубае. Там родился и ее второй ребенок.