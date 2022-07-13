«Я соскучилась!»: Нюша объявила о возвращении на сцену

На днях певица Нюша рассекретила имя своего второго ребенка. Семь месяцев назад артистка родила сына, которому, как и старшей дочке, дала необычное имя. Мальчика зовут Саффрон.

Накануне исполнительница хита «Вою на луну» заявила, что готова вернуться на сцену.