«Я собственного сына от «Макдональдса» не могу отучить»: Кончаловский пожаловался на наследника

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что нынешние зрители в кино – это поколение, которое росло уже после того, как рухнул железный занавес. Им в 1990 году было примерно по десять лет.

По словам Кончаловского, эти люди воспитаны транснациональными корпорациями. Они предпочитают есть в «Макдональдсе», а в кино смотреть голливудские фильмы, сообщает «АиФ».

«Я своего собственного сына от «Макдональдса» не могу отучить - он все равно будет ходить туда! Силой тут ничего добиться нельзя, пока он сам не поймет, что по-настоящему вкусно, а что — лишь продукт мощной рекламной кампании», - заметил Кончаловский.

Напомним, что младшего сына Петра режиссеру подарила жена актриса Юлия Высоцкая. Он появился на свет в 2003 году.