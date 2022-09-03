«Я смотрел куски, делал какие-то разносы»: Михалков - об обиде дочерей при их работе над «Номинацией»

Режиссер Никита Михалков заявил, что дочери Анна и Надежда обижались на него во время работы над сериалом «Номинация». Младшая наследница выступила режиссером, а старшая снялась в одной из ролей.
«Я очень рад, что Надежда сняла эту работу, что они вместе с Анной там работали. Я смотрел куски, делал какие-то разносы. Они обижались. Но то, что она захотела бесстрашно поговорить о том, что не всем понравится, — это очень достойно».
Как подчеркнул Михалков, его дети очень хорошо знают «что», но еще не совсем знают «как». По его словам, есть вещи, которые требуют приходящего с опытом мастерства и исполнения на кончиках пальцев, сообщает ТАСС.
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Напомним, что «Номинация» - российский сериал, премьера которого состоялась в феврале 2022 года. Его режиссер — Надежда Михалкова, она же сыграла одну из главных ролей вместе с сестрой Анной Михалковой и Людмилой Максаковой.