«Я смотрел куски, делал какие-то разносы»: Михалков - об обиде дочерей при их работе над «Номинацией»

Как подчеркнул Михалков, его дети очень хорошо знают «что», но еще не совсем знают «как». По его словам, есть вещи, которые требуют приходящего с опытом мастерства и исполнения на кончиках пальцев, сообщает ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что «Номинация» - российский сериал, премьера которого состоялась в феврале 2022 года. Его режиссер — Надежда Михалкова, она же сыграла одну из главных ролей вместе с сестрой Анной Михалковой и Людмилой Максаковой.