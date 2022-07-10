«Я шел наперекор»: солист «Би-2» высказался после сорванного концерта и свистов зрителей

Выступление «Би-2» попытались сорвать на Суперкубке России по футболу. Болельщики «Зенита» в штыки приняли солиста коллектива в шарфе «Спартака» и свистели на протяжении всего его выступления.

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Лева не поддался на провокацию и под зондирование с трибун в духе «пошел вон» спел все свои композиции, которые были предусмотрены контрактом.

В итоге все средства «Би-2», которые им заплатили за пение на Суперкубке, группа перечислила на благотворительность, сообщив об этом в своем официальном Telegram-канале.

«Мне было все равно на свист болельщиков «Зенита». Почему надел шарф? Я болею за «Спартак». Я много раз шел наперекор много чему», — сказал Лева изданию «Спорт-Экспресс».

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