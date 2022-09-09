«Я сейчас немножко торможу»: Данилко объяснил, почему во время эфира забывал, о чем говорил

Музыкант Андрей Данилко в эфире программы «И грянул Грэм» объяснил, почему постоянно забывал то, о чем говорил. Он несколько раз терял мысль во время разговора с журналисткой.
«Я сейчас немножко торможу, вот сегодня. Потому что я вчера превысил дозу мелатонина. И вот сегодня я сбивчиво говорю. А вчера было очень хорошо. Чего вы вчера не позвонили?»
Как отметил Данилко, порой он пьет алкоголь, чтобы было проще заснуть. Сейчас, правда, предпочитает употреблять снотворные.
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Напомним, что Андрей Данилко жаловался ранее на тяжелый график своих выступлений. По этим причинам у него началась в одно время депрессия.