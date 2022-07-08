«Я сейчас буду плакать»: ураган нанес удар по подмосковному хозяйству Аниты Цой

7 июля в Москве разразился ураган. Дождь, град и порывистый ветер доставили неприятности не только прохожим в самом городе, но и дачникам-огородникам в окрестностях столицы.

Так одной из пострадавших земледельцев оказалась певица Анита Цой, которая ранее хвасталась своим садовым участком.

«Ураган не входил ни в один отчет метеослужб страны. Мое домашнее хозяйство сильно пострадало. Что уж говорить о крупных фермерских хозяйствах Подмосковья. Надеюсь, что больше таких сюрпризов погода не допустит и не повлияет на качество и количество нашего урожая», — пожаловалась 51-летняя артистка в Telegram.

Звезда выложила видео, в котором показала, как радовалась дождю после долгого периода жары. Однако, увидев последствия буйства стихии на своей приусадебной территории, Анита была шокирована.