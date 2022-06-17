«Я сделал очень хорошие деньги»: шахматист Карякин поблагодарил Запад за санкции

Сергей Карякин объяснил, почему санкции сыграли ему на руку.
Сергей Карякин. Фото: Global Look Press

Сергей Карякин. Фото: Global Look Press

Сергей Карякин, знаменитый российский шахматист, остроумно отреагировал на введение Евросоюзом и США санкций против России:

«Я хотел бы поблагодарить правительство США и страны Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару — с 2018-го!

Лично я поменял все свои доллары в марте по курсу 120 рублей за доллар, сейчас курс – 56,5. Я также сделал очень хорошие деньги на евро! Гораздо больше, чем я мог выиграть в турнире претендентов».

О комментарии Карякина, отстраненного Международной федерацией (ФИДЕ) от участия в турнире претендентов на мировую шахматную корону, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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