«Я сделал очень хорошие деньги»: шахматист Карякин поблагодарил Запад за санкции

Сергей Карякин, знаменитый российский шахматист, остроумно отреагировал на введение Евросоюзом и США санкций против России:

«Я хотел бы поблагодарить правительство США и страны Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару — с 2018-го!

Лично я поменял все свои доллары в марте по курсу 120 рублей за доллар, сейчас курс – 56,5. Я также сделал очень хорошие деньги на евро! Гораздо больше, чем я мог выиграть в турнире претендентов».