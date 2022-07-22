«Я сделал это максимально комфортно для себя»: Родригез назвал причину ухода из Comedy Club

Шоумен Тимур Родригез в эфире «Детектора» на канале «Пятница» объяснил, почему в свое время ушел из проекта Comedy Club.

Ведущий Марк Бартон заметил, что ходили слухи будто бы Родригез «больше пел, чем шутил». Кроме того, Бартон напомнил, что Гарику Мартиросяну, с его слов, предлагали миллион рублей, чтобы «подвинуть Родригеза».

«Знаю эту историю, Гарик рассказывал ее дважды. Фишка в том, что меня так и не убрали, потому что я ушел сам. Я сделал это максимально комфортно для себя», - сказал шоумен.

Как заметил Родригез, в «Камеди» он отвечал прежде всего за музыкальную составляющую. Со временем проект стал чисто юмористическим. Родригез же больше тяготел к музыкальной карьере.