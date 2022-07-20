«Я сделал экспертизу ДНК, но не особо верю анализу»: внебрачный сын Абдулова настаивает на родстве с актером

Как заметил Шиподько, он знаком со своим «сводным братом» Александром Ковалем, который также считает себя сыном Абдулова. Он знает, что у того отрицательный результат на родство с актером. Шиподько считает это ожидаемым. Он заметил, что Коваль просто захотел прославиться на этой истории, но у него ничего не вышло, сообщает woman.ru.

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Напомним, что внебрачные дети Александра Абдулова не смогли доказать родство с актером. При этом оба продолжают себя считать родственниками звезды.