«Я сделал экспертизу ДНК, но не особо верю анализу»: внебрачный сын Абдулова настаивает на родстве с актером

Как отметил Сергей Шиподько, ему достаточно слов матери, которая рассказала ему, от кого зачала ребенка.
Александр Абдулов

Александр Абдулов. Фото: Global Look Press

Внебрачный сын актера Александра Абдулова Сергей Шиподько заявил, что не верит в результаты теста ДНК. Анализ показал, что он не является сыном звезды.

«Я сделал экспертизу ДНК, но не особо верю анализу. Ведь брали материал у Ирины, у племянницы Абдулова. Сходство на 70%, но мне и без анализа достаточно слов мамы».

Как заметил Шиподько, он знаком со своим «сводным братом» Александром Ковалем, который также считает себя сыном Абдулова. Он знает, что у того отрицательный результат на родство с актером. Шиподько считает это ожидаемым. Он заметил, что Коваль просто захотел прославиться на этой истории, но у него ничего не вышло, сообщает woman.ru.

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Напомним, что внебрачные дети Александра Абдулова не смогли доказать родство с актером. При этом оба продолжают себя считать родственниками звезды.

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