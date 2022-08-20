«Я считаю, что сглаз какой-то есть»: что Разин говорил о проклятии «Ласкового мая»

По словам продюсера, уже умерло слишком много певцов из музыкальной команды.
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Продюсер Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» отмечал, что его музыкальную команду прокляли.

«Я считаю, что сглаз какой-то есть группы. Умерло девять человек. Притом Юрий Гуров попал в аварию, три человека погибли. Он чудом остался жив. И ровно на этой трассе в это же время он погибает через шесть лет. Это все как-то запрограммировано. Что-то в этом есть».

Напомним, что в СМИ долго муссировались слухи о проклятии группы «Ласковый май». Отмечалось, что смертей исполнителей слишком много для одного коллектива.

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В то же время композитор Сергей Кузнецов отмечал, что не видит каких-то аномалий. Просто в группе за несколько лет было более ста солистов, поэтому и вероятность несчастных случаев при таком количестве возрастает.

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