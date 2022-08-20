«Я считаю, что сглаз какой-то есть»: что Разин говорил о проклятии «Ласкового мая»

Напомним, что в СМИ долго муссировались слухи о проклятии группы «Ласковый май». Отмечалось, что смертей исполнителей слишком много для одного коллектива.

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В то же время композитор Сергей Кузнецов отмечал, что не видит каких-то аномалий. Просто в группе за несколько лет было более ста солистов, поэтому и вероятность несчастных случаев при таком количестве возрастает.