«Я считаю, что это эгоизм»: Захарова высказалась о поведении Макаревича

Она напомнила, что Фадеев порассуждал от тех, кто считает нашу нацию недолюдьми и призывает медиков изучать русских. По ее словам, Фадеев считает это нарциссизмом или социопатией людей, не представляющих собой того, что о себе возомнили.

«Не знаю. Я не врач, ни психолог и не теолог. Но исследователем личности с такой работой становишься поневоле. И у меня есть ответ на этот вопрос: я считаю, что это — эгоизм. Крайняя его степень. Когда в центре мира, вселенной, мироздания стоит собственное я, кроме которого нет ничего, а все сущее меркнет», — заявила Захарова.

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Ранее Максим Фадеев заявил, что разочаровался в Андреем Макаревиче как в личности после его слов о русских. При этом он заметил, что раньше его уважал как музыканта.