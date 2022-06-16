«Я бы с удовольствием»: Саша Черно назвала повод, из-за которого бы вернулась на «Дом-2»

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно недавно наведалась на телестройку. Поклонники тут же заподозрили, что девушка собирается вернуться. Но молодая мама опровергла домыслы, написав об этом у себя в микроблоге.

«Пока тебя не знают, старт офигенный. Но когда у тебя работа, ты вышел на проекте замуж или женился, дети и т.д. — какой в этом смысл? Любая история должна заканчиваться и вы должны расти», — убеждена девушка, которая в 2020 году, после рождения ребенка, ушла с шоу.

Сейчас Черно утверждает, что не стала бы возвращаться на Поляну. Однако приняла бы предложение, если бы ее позвали ведущей. «Я бы согласилась с удовольствием. Но их там и так очень много», — вздыхает звезда реалити.

Сама Черно, напомним, встретила любовь и вышла замуж. Отцом ее первенца стал Иосиф Оганесян, с которым сейчас она живет отдельно и пытается разобраться в отношениях.