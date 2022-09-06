«Я с этими деньгами не смог бы жить»: Шаляпин поставил точку в истории с наследством жены-миллионерши

В своей видеоисповеди для поклонников певец Прохор Шаляпин поставил точку в скандальной истории о смерти его американской жены Татьяны Клаудии Дэвис и ее наследстве.

«Я читал в интернете много мнений, что Татьяна жива, что это все постановка, что она от долгов скрывалась. Ну не было у нее никаких долгов! Она планировала жить долгую и счастливую жизнь совместно со мной. Любила меня безумно!» — поделился 38-летний артист.

«Хейтерам, которые писали, что я отравил Таню или что она жива, — хочется пожелать крепкого здоровья и оставаться в своем рассудке и уме. Все, что она заработала, никакого отношения не имеет ко мне. Несмотря на то, что адвокаты убеждали меня, что я должен что-то подать. У меня есть совесть, я с этими деньгами не смог бы жить. И сейчас заявляю, что никаких финансовых претензий к родителям я не имею и на Татьянино наследство не претендую».