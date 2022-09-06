«Я с этими деньгами не смог бы жить»: Шаляпин поставил точку в истории с наследством жены-миллионерши

В своей видеоисповеди для поклонников певец Прохор Шаляпин поставил точку в скандальной истории о смерти его американской жены Татьяны Клаудии Дэвис и ее наследстве.
«Я читал в интернете много мнений, что Татьяна жива, что это все постановка, что она от долгов скрывалась. Ну не было у нее никаких долгов! Она планировала жить долгую и счастливую жизнь совместно со мной. Любила меня безумно!» — поделился 38-летний артист.
«Хейтерам, которые писали, что я отравил Таню или что она жива, — хочется пожелать крепкого здоровья и оставаться в своем рассудке и уме. Все, что она заработала, никакого отношения не имеет ко мне. Несмотря на то, что адвокаты убеждали меня, что я должен что-то подать. У меня есть совесть, я с этими деньгами не смог бы жить. И сейчас заявляю, что никаких финансовых претензий к родителям я не имею и на Татьянино наследство не претендую».
Напомним, в конце июля 2021 года Шаляпин женился в Лас-Вегасе на владелице сети адвокатских контор с миллионным состоянием. Но практически сразу после свадьбы 47-летняя женщина заразилась коронавирусом и после недели самолечения была доставлена в больницу, где скончалась 30 сентября. Эти подозрительные обстоятельства бросили тень на ее молодого супруга. Тут же появилась информация, что миллионы Дэвис отойдут российскому певцу.
«Я бы все отдал, чтобы это был просто пиар, лишь бы Таня была жива. Но, к большому сожалению, ее нет. Но она всегда будет моим ангелом-хранителем», — подытожил Прохор.
Полная исповедь Шаляпина опубликована на видеосервисе Premier. Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».