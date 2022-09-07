«Я бы рот ему кляпом заткнул!»: как Галкина наказать за болтовню, придумал политик

Роман Худяков считает, что Максим Галкин должен быть наказан.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Политик Роман Худяков считает, что Максима Галкина неминуемо ждет наказание за его резкие высказывания. Как только его самолет приземлится в России, его тут же уведут куда надо, полагает он.

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«Ему же обещан «теплый» прием. Встреча, препровождение в специальную комнату, зачитывание обвинений, автозак, СИЗО», — написал в своем телеграме экс-депутат Госдумы.

А чтобы он все-таки вернулся, надо Галкину пообещать много денег, считает Худяков, поскольку это то, к чему он испытывает слабость.

«Я бы еще рот ему кляпом заткнул. Чтобы перестал говорить гадости о России и российском народе на потребу западной публике», — сказал Худяков.

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