«Я решилась, пойду на штурм»: Боня вернулась на гору после схода лавины

Последние несколько недель Виктория Боня пыталась покорить гору Манаслу в Гималаях. Экс-звезда «Дома-2» добралась до второго лагеря, когда случилось страшное ЧП: сошла лавина.
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Трагическое происшествие унесло жизни нескольких человек, а всех альпинистов, находящихся на горе, экстренно эвакуировали.
Несколько дней Боня размышляла над тем, стоит ли ей возвращаться в лагерь. В итоге экс-звезда «Дома-2» приняла решение снова попытаться покорить вершину.
«Я решилась! Пойду на штурм, иначе будет очень обидно, что было потрачено столько времени и сил, когда главный рывок я так и не попробовала сделать», — написала Виктория в соцсети.
Боня подчеркнула, что уже приняла решение и попросила поклонников ее не отговаривать.
«Очень надеюсь, что все пройдет божественно, по другому быть не может, так как настрой именно такой. Просто пожелайте мне удачи. Если в этот раз зайти не получится, то уже точно полечу домой», — подытожила модель.