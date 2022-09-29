«Я решилась, пойду на штурм»: Боня вернулась на гору после схода лавины

Экс-звезда «Дома-2» снова попытается покорить вершину.
Виктория Боня. Фото: соцсети

Виктория Боня. Фото: соцсети

Последние несколько недель Виктория Боня пыталась покорить гору Манаслу в Гималаях. Экс-звезда «Дома-2» добралась до второго лагеря, когда случилось страшное ЧП: сошла лавина. 

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Трагическое происшествие унесло жизни нескольких человек, а всех альпинистов, находящихся на горе, экстренно эвакуировали.

Несколько дней Боня размышляла над тем, стоит ли ей возвращаться в лагерь. В итоге экс-звезда «Дома-2» приняла решение снова попытаться покорить вершину.

«Я решилась! Пойду на штурм, иначе будет очень обидно, что было потрачено столько времени и сил, когда главный рывок я так и не попробовала сделать», — написала Виктория в соцсети.

Боня подчеркнула, что уже приняла решение и попросила поклонников ее не отговаривать.

«Очень надеюсь, что все пройдет божественно, по другому быть не может, так как настрой именно такой. Просто пожелайте мне удачи. Если в этот раз зайти не получится, то уже точно полечу домой», — подытожила модель.

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