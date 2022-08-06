«Я решил сам уйти»: как Сергей Кузнецов покинул «Ласковый май»

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как покинул группу «Ласковый май».
«Мы в то время работали по Сибири: Томск, Омск, Красноярск, Новосибирск. В Красноярске начались конфликты. Я понял, что от меня хотят избавиться. В то время продолжалось планирование группы. Мы в одном городе выступали, а Разин в другом. Я решил сам уйти».
Как отмечал Кузнецов, в марте 1989 года он просто взял билет на самолет из Красноярска в Москву и улетел. «Сказал: «Кто хочет - оставайтесь». Со мной поехали Пономарев и Прико. Шатунов остался. Мы с ними отчалили в Москву. В столице начали записывать новый альбом. Наша группа называла «Мама», - рассказывал Кузнецов.
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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» пользовалась огромной любовью у зрителей. Фанатки преследовали лидера коллектива Юрия Шатунова буквально по пятам.