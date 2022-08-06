«Я решил сам уйти»: как Сергей Кузнецов покинул «Ласковый май»

Как отмечал Кузнецов, в марте 1989 года он просто взял билет на самолет из Красноярска в Москву и улетел. «Сказал: «Кто хочет - оставайтесь». Со мной поехали Пономарев и Прико. Шатунов остался. Мы с ними отчалили в Москву. В столице начали записывать новый альбом. Наша группа называла «Мама», - рассказывал Кузнецов.

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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» пользовалась огромной любовью у зрителей. Фанатки преследовали лидера коллектива Юрия Шатунова буквально по пятам.