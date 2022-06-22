«Я расплакался! Прослезился, честно скажу»: Лукинский хотел навестить Нарцисса в больнице, но не успел

22 июня стало известно о смерти Пьера Нарцисса. Это известие в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировал комик Николай Лукинский, близкий друг ныне покойного артиста, которого многие помнят по «Фабрике звезд».

Это трагическое известие застало юмориста врасплох.

Лукинский признался, что не смог сдержать слез, он горюет о друге, которого считал едва ли не своим сыном. Так близко они дружили и общались.

«Я плакал! У меня дочка рыдает! Он мне был как брат! Общались буквально на днях, часто переписывались, я ему фотографии внука своего посылал. Были на связи! Он мне очень близкий человек был. Пьер меня братом называл, а его своим сыном считал. Я же старше намного! Еще пять дней назад мы списывались, он уже был в больнице. Под капельницы лег! Оздоровительная капельница, я думал. Говорил, что плохо себя чувствует. А у нас с ним бой должен был быть. Никто даже не предполагал, что все вот так закончится. Я расплакался, прослезился, честно скажу. Такой добрый-добрый-добрый! Золотой просто человек. Ужас! Я бы себе не простил, если бы это все на ринге произошло. До боя не дошло. Бог отвел. Про похороны ничего не знаю. Сижу в шоке. Я к нему в больницу собирался в Жуковский. Но вот, понимаете... Через три дня, думаю, похороны! Как положено. Печально!» — заявил Лукинский в беседе с Teleprogramma.pro.

Комик Николай Лукинский должен был выйти на ринг с Пьером Нарциссом. Музыкант был заявлен как участник съемок бойцовского проекта «Наше дело» на 22 июня. Однако судьба распорядилась иначе. Поединок не состоялся.

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