«Я прям удовольствие получаю»: Сердючка прилюдно оскорбила Соловьева и Скабееву

Запрещенный на полвека в России Андрей Данилко в своем интервью телеканалу ICTV нелестно высказался в адрес российских журналистов. Наиболее известный как Верка Сердючка украинец заявил, что давно точит зуб на телеведущих.

«Только, наверное, ленивый не рассказал в своих новостях, какая я тварь и нацист. Особенно Соловьев», — сказал Данилко. И признался: «Я любым способом стараюсь его оскорбить самыми последними словами, я прям удовольствие получаю».

По мнению Сердючки, спевшей гимн нацистов «Батько наш — Бандера» в эфире одной из новогодних передач, телеведущая Ольга Скабеева «исполняет за деньги», а Владимир Соловьев — «умный чувак», которого он считает своим личным врагом, сообщает сайт «Царьград.tv».