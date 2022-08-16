«Я прям круче Абрамовича»: Собчак вскипела после разоблачительных новостей о наличии у нее недвижимости в Латвии

В этот вторник, 16 августа, стало известно о решении, которое в ближайшее время может вполне официально принять и воплотить в жизнь правительство Латвии.
На самом высшем уровне власти этой страны всерьез обсуждают вопрос о том, чтобы не продлевать гражданам России виды на жительство в Латвии. Многие звезды, как известно, имеют недвижимость в этой стране.
СМИ тут же отозвались на жест латвийских властей и выпустили статьи, в которых назвали имена российских знаменитостей, которые могут никогда не увидеть своих квартир, купленных в Латвии. В список, к своему удивлению, попала и известная журналистка Ксения Собчак.
Она молниеносно отреагировала на новость, заявив в своем телеграм-канале, что никакой недвижимости в Латвии у нее и в помине нет.
«Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии — я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек», — написала Ксения Собчак, которая провела несколько дней в Юрмале.