«Я проживаю нелегкий этап в своей жизни»: Костенко ответила хейтерам

По словам модели, она устала получать «порции негатива».
Анастасия Костенко

Анастасия Костенко. Фото: соцсети

Модель Анастасия Костенко, которая замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, в соцсетях заявила, что устала от негатива, который обрушили в последнее время на нее хейтеры.

«Я проживаю нелегкий этап в своей жизни, никого не трогаю, не обсуждаю, никак не комментирую и просто вчера и сегодня получаю порции негатива, оскорблений, унижений, проклятий, угроз и откровенного дерьма».

Как отметила Костенко, ей присылают кучу голых левых снимков с порносайтов. Она посоветовала писать героям новостей, в которых она не фигурирует, но никак не ей.

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Напомним, что на днях бывшая жена Дмитрия Тарасова певица Ольга Бузова написала письмо экс-супругу. В нем она припомнила все ее старые грешки.

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