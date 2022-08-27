«Я проживаю нелегкий этап в своей жизни»: Костенко ответила хейтерам

Как отметила Костенко, ей присылают кучу голых левых снимков с порносайтов. Она посоветовала писать героям новостей, в которых она не фигурирует, но никак не ей.

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Напомним, что на днях бывшая жена Дмитрия Тарасова певица Ольга Бузова написала письмо экс-супругу. В нем она припомнила все ее старые грешки.