«Я против безделья»: мама Тимати объяснила, зачем перегружает его дочь

Мама Тимати, Симона Юнусова, уделяет очень много времени воспитанию его дочки Алисы. Женщина водит девочку на дополнительные занятие и развивающие уроки.

Некоторые считают, что звездную наследницу «перегружают», однако Симона в корне не согласна с подобными упреками.

«Вы серьезно? Я не хочу, чтобы ребенок валялся на диване и «втыкал» в телефон. Я считаю, что каждый день должен быть четко расписан», — высказалась мама Тимати в соцсети.

Юнусова не стала отрицать, что Алиса гуляет на улице меньше, чем хотелось бы. Даже летом у девочки продолжаются уроки. Однако, по мнению бабушки, именно такой подход к воспитания является правильным.

«На мой взгляд, человек, который перестал чему-то учиться, — умер! Поэтому я за жизнь и против безделья», — резюмировала Симона.

Напомним, Алиса родилась во время гражданского брака Тимати с Аленой Шишковой. Вскоре после появления дочки рэпер ушел от модели к Анастасии Решетовой. На блогерше музыкант тоже не женился, несмотря на то что она подарила ему сына.

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