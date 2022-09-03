«Я бы просто послал этих кабанов»: Солнцев вмешался в спор Пугачевой с Соловьевым и Михалковым

Как отметил шоумен, Примадонна – корректный и воспитанный человек.
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев. Фото: соцсети

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграм» прокомментировал спор между певицей Аллой Пугачевой, телеведущим Владимиром Соловьевым и режиссером Никитой Михалковым.

«У меня утро. Слушайте, как же повезло и Михалкову, и Соловьеву, что Алла Борисовна Пугачева такой корректный воспитанный человек. Какие она им корректные ответы дает».

По словам Солнцева, он бы с режиссером и телеведущим не церемонился. «Я бы просто послал этих кабанов. Вот им очень повезло. Они должны быть судьбе благодарны. Всего доброго», - заявил Солнцев.

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Напомним, что Алла Пугачева после приезда в Россию ответила сначала Соловьеву, а затем и Михалкову. Ранее они недобрым словом поминали Примадонну отечественной эстрады, уехавшую с мужем из страны.

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