«Я просто не выживу»: сбежавшая Хаматова пожаловалась на предательство

Актриса Чулпан Хаматова сбежала из страны вместе с многими другими звездами российской сцены и кино. Она эмигрировала в Латвию, где сейчас живет в собственном доме, предусмотрительно купленном много лет назад за 400 тысяч евро под Ригой.

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За пять месяцев в эмиграции звезда сделала много громких заявлений. И в недавнем интервью YouTube-каналу RusDelfi заметила, что с тех пор многие от нее отвернулись. Она считает, что люди теперь пользуются возможностью ее «пнуть».