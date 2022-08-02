«Я просто не выживу»: сбежавшая Хаматова пожаловалась на предательство

Актриса Чулпан Хаматова сбежала из страны вместе с многими другими звездами российской сцены и кино. Она эмигрировала в Латвию, где сейчас живет в собственном доме, предусмотрительно купленном много лет назад за 400 тысяч евро под Ригой.
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За пять месяцев в эмиграции звезда сделала много громких заявлений. И в недавнем интервью YouTube-каналу RusDelfi заметила, что с тех пор многие от нее отвернулись. Она считает, что люди теперь пользуются возможностью ее «пнуть».
«Людей, которым я очень много помогала, иногда в ущерб себе и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью это делают. Я это испытала на себе. Я это я, я уже не буду другой. Я просто не выживу, если я стану другой и буду думать: «А я вот сейчас помогу, а он потом будет делать мне больно, издеваться, врать», - порассуждала звезда.